Federazione russa: Togliatti, consacrata la prima chiesa dedicata a San Giovanni Paolo II. Mons. Pickel (Saratov), “ora siete all’inizio del cammino per dare vita a queste pietre”

La prima chiesa dedicata a San Giovanni Paolo II in Russia è stata consacrata il 24 ottobre scorso a Togliatti. A presiedere la celebrazione mons. Clemens Pickel, vescovo di Saratov, diocesi a cui appartiene la città di oltre 700mila abitanti. Sacerdoti, suore e laici da tutta la diocesi sono giunti per condividere la festa e la gioia con i cattolici di Togliatti, alcuni percorrendo fino a sette ore di strada per unirsi alla celebrazione, si legge da alcuni resoconti. Dal 1998 esisteva solo una cappella per i cattolici di Togliatti: “Non c’era mai abbastanza spazio per i fedeli là. Vorrei che anche qui lo spazio non bastasse per tutte le persone che cercano Dio”, ha detto il vescovo Pickel alla conclusione della lunga cerimonia di consacrazione. Per la costruzione della nuova chiesa ci sono voluti nove anni. “Ora che avete la chiesa, siete all’inizio di un nuovo cammino per dare vita a queste pietre”, ha aggiunto, invitando i fedeli a pregare “per coloro che sono solo alle prime tappe del percorso per avere la propria chiesa nella nostra diocesi”. Il vescovo ha fatto riferimento in particolare a due nuove chiese che si spera di riuscire a costruire nei prossimi anni, di cui “una a Ulianov, la città in cui è nato Lenin”, ha sottolineato il vescovo. La cappella temporanea, che era stata donata dai cattolici tedeschi, è stata smantellata e il materiale è stato utilizzato nella costruzione dell’attuale chiesa.