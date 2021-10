G20: Rondine Cittadella della Pace e ministero Istruzione, evento on line “Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali”

In occasione del prossimo G20, il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace, promuove l’evento dal titolo “Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali” che avrà luogo il 27 ottobre, (ore 14.30) in diretta streaming sul canale YouTube del ministero dell’Istruzione. Tra gli interventi in programma, si legge in una nota di Rondine, quello di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione; Stefania Giannini, vice direttore generale dell’Unesco, oltre ad accademici, docenti e studenti del Quarto Anno Rondine. “L’incontro – spiegano da Rondine – sarà l’occasione per una riflessione e confronto sui cambiamenti che hanno scosso profondamente il mondo della scuola, offrendo contributi di pensiero, visioni e approcci innovativi per restituire centralità al ruolo educativo della scuola di fonte alle grandi sfide di oggi: dall’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione alla capacita di preparare i giovani al mondo del lavoro e, ancor di più, di formare nuovi cittadini locali e globali. È una sfida che si gioca tra i banchi di scuola e che deve fare i conti con l’internazionalizzazione e la globalizzazione, la prevenzione della degenerazione dei conflitti e della violenza, la coesione sociale, le nuove tecnologie, l’innovazione della didattica”. Rondine Cittadella della Pace, anche alla luce della recente conseguimento dello status speciale di Osservatore Onu, intende “mettere a disposizione l’esperienza maturata attraverso ‘Quarto Anno liceale d’Eccellenza a Rondine’: un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, rivolta a studenti di tutta Italia dei licei classico, scientifico e delle scienze umane per frequentare la loro classe quarta nella Cittadella della Pace”.