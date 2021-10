Azione cattolica: Roma, dal 29 al 31 ottobre il Convegno dei presidenti e assistenti diocesani “Contemplare-Sperare-Prendersi cura”. Tra i relatori mons. Russo

“Passiamo all’altra riva – Contemplare-Sperare-Prendersi cura”: è il titolo del convegno dei presidenti e assistenti unitari diocesani di Azione cattolica che si terrà dal 29 al 31 ottobre a Roma presso la Domus Mariae (via Aurelia, 481). Il tema riprende il titolo degli “Orientamenti per il triennio associativo 2021-2024”, posti al centro della riflessione dei responsabili di Ac che giungeranno nella capitale dalle diocesi di tutta Italia, insieme al percorso sinodale della Chiesa universale e di quella italiana. Partecipano al convegno, tra gli altri, mons. Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei; mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei; mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi e assistente ecclesiastico generale dell’Ac; mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa e presidente della Commissione episcopale per il laicato; i giornalisti Gioele Anni (Rsi) e Vania De Luca (Rai). L’introduzione e le conclusioni sono affidate a Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac.

La sera di venerdì 29 sarà dedicata a Rosario Livatino, testimone di speranza. Intervengono: Rosy Bindi, Francesco Minisci, Annachiara Valle. Discuteranno del libro di Ida Abate “Il Piccolo Giudice. Fede e giustizia in Rosario Livatino” (Editrice Ave). “Dopo i mesi più duri della pandemia, il tempo che abbiamo di fronte – si legge in un comunicato dell’Ac – si apre a una fase di trasformazione della vita sociale ed ecclesiale che richiede una profonda rielaborazione culturale e sociale dei nostri stili di vita e delle prassi quotidiane, così come anche delle forme organizzative e dei meccanismi istituzionali. Com’è emerso anche dai lavori della 49ma Settimana sociale di Taranto”.

