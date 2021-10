Francia: Nizza, ad un anno dall’attentato alla basilica di Notre-Dame de l’Assumption tutte le campane delle chiese suoneranno a morto alle 8.45 in memoria delle tre vittime

Venerdì 29 ottobre la diocesi di Nizza commemorerà il primo anniversario dell’attentato all’interno della basilica di Notre-Dame de l’Assumption a Nizza, dove furono uccisi Nadine Devillers, Simone Barreto Silva e Vincent Loquès. I parroci della diocesi sono invitati a suonare le campana a morto in tutte le chiese alle 8.45, ora dell’attentato. Nel pomeriggio – informa la diocesi –, alle 17.30, sarà inaugurata una targa in basilica alla presenza delle autorità pubbliche, seguita da discorsi ufficiali. Alle 18.15, seguirà un concerto commemorativo e, alle 19, la messa presieduta dal vescovo André Marceau. In tutte le messe, che saranno celebrate il 29 ottobre, si farà memoria delle vittime dell’attentato e si inviterà a pregare per la pace.