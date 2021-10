Economia: Mattarella, “il progresso è possibile e duraturo soltanto se coinvolge l’intera società”

“Soltanto crescendo insieme, cresceremo di più”. Lo ha sostenuto, oggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia dei Cavalieri dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”, che si è svolta al Quirinale. “Questa connessione ulteriore del nostro tempo non è una difficoltà in più. Si tratta dell’affermazione del valore costituzionale rappresentato dal lavoro – ha evidenziato il capo dello Stato -. I cambiamenti intervenuti nei decenni nei settori produttivi del Paese e fra di essi, con i riflessi sulla condizione occupazionale, dimostrano che il progresso è possibile e duraturo soltanto se coinvolge l’intera società”.

Il presidente ha ricordato: “Scontiamo anni di difficoltà nella crescita, nei quali i livelli occupazionali e salariali sono entrati in pesante sofferenza: occorre avere, in questa fase nuova, il coraggio di adeguare agli obiettivi di coesione sociale indicati dalla Carta costituzionale, le condizioni non facili di una società in cui sono aumentate disuguaglianze e povertà”.

Sottolineando che “dobbiamo impegnarci per ricollocare il valore del lavoro al centro delle nostre politiche”, Mattarella ha precisato che “questa è la prova che attende un Paese maturo, impegnato nella ripartenza. È un’opportunità che dobbiamo cogliere”.