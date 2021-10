Sacerdoti e sacristi: Roma, a novembre il primo convegno nazionale dell’Enbiff

Sarà celebrato a Roma, dall’8 al 10 novembre, il I convegno nazionale dell’Enbiff (Ente bilaterale tra la Federazione tra le associazioni del clero in Italia-Faci e la Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto/sacristi-Fiudac/s), che ha per tema “Andate a preparare la Pasqua. Il presbitero ed il sacrista custodi del cenacolo”.

“L’Enbiff, è stato costituito, per iniziativa della Faci e della Fiudac/s, dopo il rinnovo del Ccnl sacristi, per essere il luogo più adatto ove riunire le esigenze di parroci e sacristi nel predisporre il culto divino con attenzione, competenza e nella massima tutela di chi lavora per questo; contestualmente l’Enbiff diventa il soggetto deputato a favorire, in un dialogo armonioso tra le parti, la prevenzione e la soluzione delle problematiche occasionate dal rapporto di lavoro così come disciplinato dal Ccnl”, spiega una nota.

Al fine di realizzare tale scopo l’Enbiff “promuove e gestisce iniziative per migliorare la formazione culturale e qualificazione professionale dei sacristi/sacrestani, vigilando altresì sulla corretta applicazione del Ccnl sacristi in vigore per la promozione della dignità del lavoratore nel culto”.

Tenendo conto dell’Istruzione della Congregazione per il Clero “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, “l’Enbiff costituisce uno strumento per individuare le opportunità di lavoro legate all’attività prestata alle dipendenze di una pluralità di parrocchie, di unioni di parrocchie o di comunità pastorali oltre ad affrontare le varie problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.