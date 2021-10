Salute: Policlinico Gemelli, domani inaugurazione del nuovo centro radioterapia oncologico “Art4Art” con il ministro Dario Franceschini e Lavinia Biagiotti Cigna

Mercoledì 27 ottobre, alle 15, presso il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs (Aula Brasca), avrà luogo l’inaugurazione della nuova degenza multidimensionale della Radioterapia oncologica, con la presentazione del progetto “Art4ART”. Interverrà il ministro della Cultura Dario Franceschini. Presente Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo di Biagiotti Group, ambasciatrice del progetto “Art4Art”. Modera il giornalista Corrado Augias.

Apriranno la cerimonia di inaugurazione il direttore generale della Fondazione Gemelli Irccs, Marco Elefanti, e il preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Rocco Bellantone. Presenta la nuova degenza multidimensionale della radioterapia oncologica Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini, radioterapia oncologica ed ematologia del Gemelli.

Il progetto “Art4Art” (acronimo di “Arte per la radioterapia avanzata”) è stato sviluppato dal Centro di radioterapia oncologica “Gemelli Art” del Policlinico, in collaborazione con l’Associazione Attilio Romanini, allo scopo di consentire ai pazienti non solo di ricevere le più moderne prestazioni sanitarie, ma anche di essere inseriti in un contesto bello, accogliente e rilassante. “La fruizione dell’arte – anticipa Valentini – sia essa nelle forme dell’architettura, della pittura, della musica, del cinema, della fotografia, della moda o dei moderni contenuti digitali, come anche il godimento delle straordinarie bellezze della natura, creano infatti un ambiente favorevole per i pazienti, che li aiuta ad affrontare le terapie e a gestire lo stress e le paure e ne favorisce la consapevole partecipazione al percorso di cura, oltre a offrire conforto psicologico e spirituale e a facilitare la relazione con il personale sanitario e con i volontari”.