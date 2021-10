Germania: Berlino, funzione ecumenica per l’insediamento del Bundestag. “Pregheremo per voi ogni domenica”

È Bärbel Bas (Spd), 53 anni, la presidente del 20° Bundestag tedesco. È stata eletta oggi, nella sessione costitutiva del parlamento eletto il 26 settembre. Prende il posto di Wolfgang Schäuble (Cdu). È la terza donna a guidare questa istituzione. Prima che si riunissero i membri del nuovo Bundestag, le Chiese protestante e cattolica hanno invitato i membri nuovi e uscenti del parlamento a una funzione ecumenica nella chiesa di Santa Maria a Berlino. Erano presenti anche il presidente federale Frank-Walter Steinmeier, la cancelliera uscente Angela Merkel e il presidente uscente del Bundestag Wolfgang Schäuble. Riferendosi ai granelli di senape, che sono minuscoli ma danno vita a grandi alberi, mons. Karl Jüsten, direttore dell’ufficio cattolico a Berlino, ha detto che “seminare dipende da noi: nelle istituzioni statali, nella Chiesa e nella società, nell’economia, scienza cultura, in ogni angolo della nostra terra”, in modo che “crescano cose grandi, regni la prosperità e la pace”. L’abitabilità del pianeta, la coesione sociale, le sfide della digitalizzazione sono i compiti che attendono il nuovo Bundestag, ha elencato nel sermone Martin Dutzmann, del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd): “Vi garantisco che ogni domenica, quando le comunità cattoliche, protestanti e ortodosse si riuniranno per le celebrazioni, pregheranno per voi”, ha assicurato, “perché Dio vi protegga e vi doni forza, intuito e prudenza, coraggio per assumervi le vostre responsabilità”.

E ricordando le imprevedibili sfide che la pandemia ha portato con sé e che il Bundestag uscente ha dovuto affrontare, Dutzmann ha concluso: “In Gesù, Dio cammina con noi. Anche quando siamo impotenti e senza forze, o confrontati con un duro destino” o ancora “quando ci perdiamo o sbagliamo. In lui abbiamo la speranza che nemmeno la morte può distruggere”.