Germania: mons. Bätzing (presidente vescovi) incontra cancelliera Merkel. Confronto su “effetti sociali e politici della pandemia”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, ha incontrato oggi a Berlino la cancelliera Angela Merkel. A darne notizia l’ufficio stampa della Conferenza episcopale (Dbk) che specifica si sia trattato del primo incontro ufficiale che sempre avviene tra la cancelliera e un nuovo presidente dei vescovi: mons. Bätzing è stato eletto alla guida della Dbk nel marzo scorso, ma l’incontro è stato “a lungo rimandato a motivo della pandemia”. Il confronto “si è concentrato sugli effetti sociali e politici della pandemia” riferisce la nota: mons. Bätzing ha illustrato “le sfide nel contesto ecclesiale e le esperienze positive, da quando è stato nuovamente possibile assistere alle funzioni religiose”. Da parte della cancelliera parole di “elogio” per l’impegno degli operatori pastorali, soprattutto nelle residenze per anziani e negli ospedali durante il lock-down. “La Germania vuole e deve essere solidale con le vittime della coronavirus nel mondo”, ha spiegato il presidente dei vescovi in riferimento alla “domenica della solidarietà e della preghiera” che si svolgerà il prossimo fine settimana in Germania per raccogliere fondi per le persone più colpite dalla pandemia nel mondo. Tra i temi del confronto Merkel-Bätzing anche la migrazione e le sfide associate alla presidenza tedesca dell’Ue. Mons. Bätzing ha espressamente ringraziato la cancelliera federale per il suo “impegno umanitario per i problemi del mondo”.