Coronavirus Covid-19: Argentina, muore il vescovo Raddrizzani. Ricoverato con polmonite, attendeva l’esito del tampone

L’arcivescovo emerito di Mercedes-Luján, mons. Agustín Radrizzani, salesiano, è morto ieri all’età di 75 anni, nell’ospedale generale interzonale per acuti di Junín. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Mercedes-Luján, mons. Jorge Eduardo Scheinig, in un comunicato.

Era stato ricoverato la mattina del 1° settembre a causa della febbre; la causa della morte è stata un’insufficienza respiratoria dovuta a polmonite bilaterale, mentre era in attesa dei risultati del tampone per il Covid-19.

Agustín Radrizzani era nato ad Avellaneda il 22 settembre del 1944; nel 1972 a Torino era stato ordinato sacerdote dal card. Michele Pellegrino e nel 1991 era stato ordinato vescovo, dopo la nomina a Neuquén. Successivamente, ha guidato le diocesi di Lomas de Zamora e Mercedes-Luján. In questa veste aveva promosso il restauro del più importante santuario argentino. Tra gli indirizzi di condoglianze, quello di Guillermo Oliveri, segretario per il Culto nella Nazione, ricordando il lavoro svolto insieme e “il dialogo sincero nella ricerca del bene comune”.