Riviste: “Aggiornamenti sociali”, editoriale a più voci. “Nella ripresa, il coraggio di sperimentare”

“Al di là della ritrovata ‘libertà di circolazione’, la situazione è tutt’altro che ‘a posto’. L’estate trascorre tra notizie di nuovi focolai italiani e internazionali, di pubblici esercizi in difficoltà e di turisti assenti. E soprattutto crescono i segnali di precarietà diffusa, le incertezze sul futuro del lavoro e la tenuta di territori e comunità. In questo contesto, come rivista abbiamo deciso di proseguire la nostra ricerca sui pensieri per la ripartenza”. Prosegue anche nel nuovo numero di “Aggiornamenti sociali” la proposta di un editoriale a più voci (con Michele Falabretti, Gaia Jacchetti, Roberto Rossini), curato dal direttore Giacomo Costa, che fa dialogare tra loro le esperienze di tre realtà di matrice ecclesiale alle prese con la nuova fase seguita al lockdown, nella quale “emergono tensioni tra polarità a cui è necessario trovare un nuovo equilibrio dinamico, aprendo spazi di innovazione e creatività in cui concretizzare il cambiamento immaginato durante il blocco”.

“Nel numero di giugno-luglio avevamo dato spazio a sogni e riflessioni per immaginare un futuro almeno in parte diverso. In questo numero – vi si legge – ci mettiamo in ascolto di alcune realtà a cui abbiamo chiesto di riflettere sull’esperienza dei primi passi dopo la ripartenza, chiedendo loro di raccontare che cosa è successo, senza nascondere dubbi e difficoltà, esplicitando le domande ancora senza risposta, così come quello che è stato possibile mettere meglio a fuoco. Non presentiamo eroi o modelli, né buone pratiche da replicare. Vogliamo vedere e ascoltare, convinti che possa essere di grande aiuto per costruire una sapienza pratica che possa farci da bussola in questo nuovo tratto di strada”.