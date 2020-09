Diocesi: Cesena, morta la direttrice dell’Ufficio missionario suor Ventrucci

Morta, stamani, nella casa generalizia delle suore francescane della Sacra Famiglia a Cesena, suor Marta Ventrucci. Settantadue anni, originaria di Budrio di Longiano, dal 2013 la religiosa era direttrice dell’Ufficio missionario della diocesi di Cesena-Sarsina, dopo aver vissuto diversi anni in terra di missione, soprattutto in Colombia e in Mozambico. Ammalata da alcuni anni, suor Ventrucci da alcuni mesi si era trasferita dalla comunità di Rocca San Casciano alla casa generalizia, in via Mami, a Cesena.

La camera ardente sarà aperta da domani pomeriggio, venerdì 4 settembre, alle 15 presso l’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sabato mattina alle 9,30 la salma sarà portata nella cappellina del Villino (via Mami 411, Cesena). Il funerale della religiosa sarà celebrato dal vescovo Douglas Regattieri, sabato 5 settembre, alle 16, all’aperto, nell’ampio giardino della casa generalizia, a Cesena.