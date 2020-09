Suicidio: De Leo (psichiatra), “i prossimi mesi particolarmente delicati per gli effetti del Covid-19. Difficoltà importanti potrebbero indurre a reazioni tragiche”

La Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio ricorre il 10 settembre e proprio in questa data, a partire dalle ore 18.30, Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura di chi ha bisogno di essere ascoltato e sostenuto, trasmetterà in diretta su Facebook un evento virtuale, “Lo spazio che unisce”, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dello psichiatra e psicoterapeuta Diego De Leo. A destare preoccupazione è, in particolare, l’autunno. “I prossimi mesi – avverte De Leo – potrebbero essere particolarmente delicati sul fronte della sofferenza psicologica a causa degli effetti sull’economia dell’emergenza sanitaria. È fondamentale preparare sin d’ora la popolazione alle difficoltà del periodo che sta arrivando in modo che non ne venga colta del tutto alla sprovvista. Personalmente temo che, come accade a seguito di ogni grande crisi finanziaria, nei prossimi mesi dovremo attenderci conseguenze drammatiche per molte famiglie. E difficoltà importanti potrebbero indurre a reazioni tragiche”. “Il Covid – aggiunge lo psichiatra – ha aumentato da subito i livelli di depressione, ansia, ossessività, fobie, irritabilità, paura del contagio e violenza domestica. Inoltre, persone in passato portatrici di disturbi mentali, ma da tempo in completo benessere, sono tornate a presentare sintomi. L’aspetto più critico di questa emergenza potrebbe risiedere proprio nei timori per il futuro, soprattutto in termini di occupazione e di bilanci delle famiglie, cui si associano frequentemente problemi di salute psichica”.