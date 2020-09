Coronavirus Covid-19: ministeri Interno e Salute, per referendum ed elezioni regionali mascherine, guanti e gel igienizzante in tutti i seggi

In occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e 21 settembre, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza. “Lo svolgimento del processo elettorale richiede un attento contemperamento di due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di voto del singolo individuo e il diritto alla salute individuale e della intera collettività – si legge in una nota –. In questa ottica, vanno considerate le peculiarità del contesto emergenziale per garantire in sicurezza un adeguato processo elettorale per tutti i votanti, i componenti del seggio elettorale e i lavoratori coinvolti”.

Con il decreto legge 14 agosto 2020, n.103, “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, sono state disciplinate le modalità operative che garantiscano la piena sicurezza dello svolgimento del procedimento elettorale. Una nota del ministero dell’Interno informa che “saranno distribuiti 15,1 milioni di mascherine chirurgiche, 3,4 milioni di guanti e 315mila litri di gel igienizzante che verranno utilizzati per tutelare adeguatamente i cittadini che si recano al voto, i componenti del seggio elettorale e gli operatori coinvolti”. Il decreto prevede esplicite modalità operative e di sicurezza anche per gli elettori positivi a Covid-19, in quarantena ospedaliera o domiciliare, che consentano loro di partecipare alle consultazioni. Le disposizioni attuative stabilite nel decreto legge sono consultabili alla sezione circolari sul sito del ministero dell’Interno.