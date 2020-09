Rondine Cittadella della pace: Leaders for Peace, arriva il sostegno di Luca Jahier, presidente del Comitato economico e sociale Ue

“Arriva la terza firma ufficiale della Campagna Leaders for Peace promossa da Rondine Cittadella della pace. Dopo il recente impegno della Costa Rica e quello formale dell’Italia con la firma del presidente del Consiglio Conte, per la prima volta il presidente di un’istituzione europea manifesta il suo sostegno alla Campagna”, si legge in un comunicato di Rondine. Sarà il Luca Jahier, presidente del Comitato economico e sociale europeo, a sostenere l’Appello dei giovani di Rondine che chiedono ai governi un impegno concreto nella formazione di giovani leader di pace per intervenire nei contesti di conflitto a livello globale. La firma avverrà nell’ambito dell’evento on-line “Leaders for Peace: la campagna di Rondine come risposta concreta nella formazione di giovani leaders” l’8 settembre alle ore 11, che sarà possibile seguire attraverso le pagine Facebook di Rondine Cittadella della pace (italiano) e di Rondine International Peace Lab (inglese). “Tema centrale sarà l’esercizio della leadership giovanile nel mondo post-pandemico attraverso nuovi punti di vista che allargano l’orizzonte a nuove aree geografiche tendendo verso un’analisi globale che anticipi i nuovi conflitti che stanno nascendo a livello politico, sociale ed economico per individuare nuove strade per trasformarli creativamente”.

L’evento, moderato da Sandro Calvani della Mae Fah Luang Foundation, sarà aperto dai saluti istituzionali dal Maeci, portati dalla viceministra agli Affari esteri, Marina Sereni che rinnova il suo legame con Rondine dopo la aver promosso la candidatura dell’associazione al Premio Nobel per la Pace nel 2015. Oltre al presidente Luca Jahier, interverranno: il presidente di Rondine, Franco Vaccari, due studenti della World House di Rondine, Zulfyya, azerbaigiana e Phil, nigeriano e di due alumne, oggi membri di Rondine International Peace Lab, Sara Dukic bosniaca, e Ana Filipovska, macedone.