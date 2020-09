Ungheria: mons. Veres (diocesi di Gyor) rieletto alla guida della Conferenza episcopale

Il vescovo András Veres (diocesi di Győr) è stato rieletto alla guida della Conferenza episcopale dell’Ungheria per un altro quinquennio. La rielezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei vescovi magiari e resa nota sul sito. Il vescovo Veres (classe 1959) era stato eletto per un primo mandato nel settembre del 2015, succedendo al cardinale Peter Erdo. Ad affiancarlo nel suo incarico come vice presidente sarà l’arcivescovo György Udvardy di Veszprém, anch’egli riconfermato dai confratelli in questo ruolo. La conferenza episcopale è composta da 20 vescovi attivi, di cui due di rito orientale.