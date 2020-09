Salute: Policlinico Gemelli-Univ. Cattolica Roma, trapianto microbiota intestinale contro diarrea da farmaci anti-tumorali

La diarrea da farmaci anti-tumorali è stata trattata con successo per la prima volta al mondo con il trapianto di microbiota intestinale. Su Nature Communications è stato appena pubblicato uno studio condotto da medici e ricercatori del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica, campus di Roma. Lo studio – coordinato da Giovanni Cammarota, responsabile Uosa Dh Gastroenterologia e trapianto di microbiota del Gemelli − suggerisce che il trapianto di microbiota intestinale rappresenta un efficace trattamento per questa condizione. Lo studio è stato effettuato su una ventina di pazienti del Policlinico in trattamento con inibitori delle tirosin-kinasi (Tki) per carcinoma a cellule renali in fase metastatica; trattamento che a volte provoca una diarrea incoercibile per la quale occorre ridurre in maniera considerevole o addirittura sospendere la posologia del trattamento antitumorale. La manipolazione terapeutica del microbiota intestinale rappresenta dunque secondo gli autori una promettente opzione terapeutica per la gestione della diarrea indotta da Tki. L’importanza di questa ricerca pionieristica è sottolineata dalla pubblicazione su una delle riviste scientifiche più prestigiose, Nature Communications: essa potrebbe rivoluzionare il trattamento, migliorando la qualità di vita dei pazienti. Ma è solo il primo passo. L’obiettivo più ambizioso, che dovrà essere confermato da ulteriori studi, è quello di usare i preziosi batteri del microbiota intestinale per potenziale l’efficacia delle terapie anti-tumorali.