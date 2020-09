Vescovi europei: plenaria Ccee a Praga dal 25 al 27 settembre. “Prospettive per il creato e per le comunità” dopo la pandemia

Incontro a Praga dei vescovi presidenti di tutte le Conferenze episcopali d’Europa per discutere dell’impatto che la pandemia sta provocando nel mondo e riflettere sulle conseguenze religiose, pastorali ed ecologiche che le Chiese avranno nel dopo Coronavirus. Si terrà infatti nella capitale della Repubblica Ceca, dal 25 al 27 settembre, l’annuale Assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) e il tema scelto è: “La Chiesa in Europa dopo la pandemia. Prospettive per il creato e per le comunità”. “Considerate le attuali disposizioni sanitarie e le difficoltà di spostamento da alcuni Paesi, a causa della pandemia da Covid-19 – si legge in una nota diffusa oggi dal Ccee -, i presidenti delle Conferenze episcopali nazionali che non potranno raggiungere Praga parteciperanno ai lavori in videoconferenza”. Il punto di riferimento per le discussioni – spiegano al Ccee – è l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, nel quinto anniversario della sua pubblicazione. “I vescovi europei si incontrano per riflettere sui cambiamenti e sulle ripercussioni che la pandemia sta provocando. I lavori della Plenaria si soffermeranno su quali sono le conseguenze religiose, pastorali ed ecologiche dopo il Coronavirus e, a partire da questi tre aspetti, ogni presidente illustrerà la situazione della propria Conferenza episcopale. Nel confronto comune, poi, sarà dato risalto a cosa stiamo imparando dalla pandemia e che cosa significa tutto questo per la cura del Creato”.