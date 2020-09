Dalla Chiesa: Guerini (min. Difesa), “puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale per noi e le future generazioni”

(foto Ministero della Difesa)

“Un puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale. Per tutti noi e per le future generazioni. Trentotto anni fa la mafia uccise il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della scorta Domenico Russo. Dimenticare mai”. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet pubblicato in occasione del 38° anniversario dell’uccisione del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa avvenuta a Palermo per mano mafiosa.