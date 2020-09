Solidarietà: Chiavari, stasera una partita di calcio tra i Campioni del cuore e medici e infermieri

Dopo la ripresa delle attività sportive e ricreative, i “Campioni del cuore” tornano in campo nel segno della carità. Lo faranno nella serata di oggi, giovedì 3 settembre, allo stadio comunale di Chiavari “A. Gastaldi”, dove sfideranno una squadra composta da medici, infermieri e operatori sanitari. Dalle 20.45 in campo si incontreranno quindi la squadra del cuore guidata da Vittorio Mazza e quella degli “Angeli in corsia”, capitanata dal dottor Matteo Bassetti di Genova. Il ricavato dell’evento, anche grazie alla collaborazione dell’associazione Entella nel cuore, sarà devoluto interamente al Comitato assistenza malati del Tigullio, per sostenere le spese di acquisto di materiale medico.

Alla partita, che sarà arbitrata da Andrea De Marco, assisteranno dalla tribuna numerose autorità e in campo si unirà alla compagine dei “Campioni del cuore” Juary Jorge dos Santos Filho, noto ex calciatore brasiliano, ricordato da tutti per la sua danza attorno alla bandierina dopo i goal.

L’evento benefico si svolgerà nel pieno adempimento delle norme e delle attenzioni in materia di prevenzione sanitaria. Per l’ingresso non saranno necessari i biglietti, ma sarà obbligatoria un’offerta libera da consegnare agli addetti, segno della partecipazione di tutti al progetto solidale che si vuole sostenere con la partita.