Salute pubblica: Roma, il 30 settembre convegno per un “nuovo modello culturale oltre l’emergenza”

Riflettere sul tema della salute pubblica e proporre l’idea di un nuovo modello culturale in tema di cura. E’ l’obiettivo del convegno “Oltre l’emergenza: la comunità è salute”, organizzato il 30 settembre a Roma dall’associazione “Prima la comunità” (ore 10-14:30, via Virginio Orsini 5). All’appuntamento prenderà parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, al quale è affidato l’intervento conclusivo “Per un’Italia in salute”.

“L’emergenza sanitaria ha evidenziato i limiti di un’organizzazione della cura della salute pubblica gestita per segmenti separati e con la logica delle prestazioni”, spiega un comunicato. “Prima la comunità”, che riunisce oltre cento soggetti di tutto il territorio nazionale tra realtà pubbliche e del terzo settore e singole personalità, sostiene la necessità di “un cambio di paradigma che metta la comunità, intesa come il contesto che fonda le relazioni, al centro di ogni intervento finalizzato al benessere della persona”. Il convegno si aprirà con gli interventi di don Virginio Colmegna, presidente dell’associazione, e Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud. Seguirà una lectio di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, ispirata al magistero di Papa Francesco in tema di disuguaglianze e salute. A seguire esperienze innovative realizzate sui territori nell’ambito della salute pubblica dalle realtà che si sono unite a “Prima la comunità”. Al termine il confronto con i rappresentanti delle istituzioni. Presente il presidente della Conferenza Regioni-Province autonome, Stefano Bonaccini. Il convegno sarà trasmesso diretta streaming sulla pagina YouTube della Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”.