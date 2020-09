Coronavirus Covid-19: Ripa di Meana (Fiaso), “utilizzare risorse per rilanciare rete ospedali pediatrici”

“Lo stress test del Covid ha dimostrato la necessità di prendere decisioni rapide, tempestive ed efficaci, trasformando interi ospedali e recuperando nelle aziende ospedaliere una dimensione di flessibilità impensabile negli anni scorsi”. Ha esordito così Francesco Ripa di Meana, presidente Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), intervenuto alla presentazione odierna, presso il ministero della Salute, del Position paper Aopi (Associazione ospedali pediatrici italiani) su pandemia da Sars-Cov-2 e specificità pediatrica. “I confini tra ospedale e territorio sono stati travolti – ha rilevato Ripa di Meana -; l’ospedale deve diventare un punto di qualità in grado di far crescere il sistema ed essere a beneficio di tutto il territorio” anche grazie a telemedicina e assistenza territoriale. Parola d’ordine “semplificazione”. Di qui il monito conclusivo: “Avremo a disposizione risorse molto significative: un’occasione da non disperdere per rilanciare la rete degli ospedali pediatrici, vero patrimonio per lo Paese, evitando di ripetere gli errori del passato spendendo soldi su modelli decisamente superati”.