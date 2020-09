Diocesi: Piacenza-Bobbio, due libri con gli interventi di mons. Ambrosio durante il suo ministero episcopale

Sono stati dati alle stampe in settembre due libri – entrambi “Edizioni Il Duomo” (Piacenza) – che propongono numerosi interventi di mons. Gianni Ambrosio, già vescovo di Piacenza-Bobbio dal 2008 e attuale amministratore apostolico della diocesi, durante il suo ministero episcopale.

“Nel cuore della storia” propone le omelie per la festa del patrono di città e diocesi, sant’Antonino, gli interventi rivolti a sindaci e amministratori pubblici in occasione del Natale e quelli ai giornalisti negli incontri annuali per san Francesco di Sales. Comune denominatore di questi testi la centralità della persona e del bene comune che comporta – scrive mons. Ambrosio – “il prendersi cura, la responsabilità di crescere insieme e non la lotta tribale, per clan o fazioni o corporazioni di vario genere”.

“Spazziamo via le nubi dal cielo dell’Europa” raccoglie in 224 pagine gli interventi di mons. Ambrosio che riguardano il Vecchio Continente e le interviste pubblicate dal Sir legate al suo incarico come rappresentante dei vescovi italiani nella Comece, la Commissione degli episcopati dell’Unione europea, organismo di cui è stato anche vice presidente dal 2012 al 2018. Tra i temi trattati, il ruolo della Chiesa, la povertà, la famiglia, i nazionalismi.