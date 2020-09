Istat: ad agosto prezzi alla produzione dell’industria su dello 0,1% rispetto a luglio, -3% in un anno. In aumento quelli delle costruzioni

Ad agosto 2020 i prezzi alla produzione dell’industria si stimano in aumento dello 0,1% su base mensile e in diminuzione del 3,0% su base annua. Lo rende noto oggi l’Istat diffondendo i dati su “Prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni” ad agosto 2020.

“Dopo gli aumenti più ampi dei due mesi precedenti – spiega l’Istat –, ad agosto i prezzi alla produzione dell’industria registrano un incremento congiunturale modesto, cui contribuisce in particolare il rialzo su base mensile dei prezzi dei beni di consumo non durevoli sul mercato interno. Su base annua, la flessione è ancora ampia ma si riduce ulteriormente (-3,0%, da -3,5% di luglio), principalmente per la minore caduta tendenziale – su entrambi i mercati, interno ed estero – dei prezzi dei prodotti energetici. Al netto di questi ultimi, i prezzi alla produzione dell’industria segnano una diminuzione su base annua contenuta”.

Stando ai dati diffusi, sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria registrano un incremento congiunturale dello 0,1% e un calo tendenziale del 4,0%. Anche al netto del comparto energetico, i prezzi aumentano dello 0,1% su base mensile, mentre la loro flessione tendenziale è lieve (-0,1%). Sul mercato estero i prezzi segnano invece un calo congiunturale contenuto (-0,1%; -0,1% per l’area euro, variazione nulla per l’area non euro) e una flessione tendenziale meno accentuata rispetto a quella sul mercato interno (-0,7%; -0,7% per l’area euro e -0,8% per l’area non euro).

Nel trimestre giugno-agosto 2020, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dello 0,2%.

Ad agosto 2020 l’Istat stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” aumentino dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” crescono dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% in termini tendenziali.