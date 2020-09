Formazione: Crif, online 38 nuovi video di educazione finanziaria “Faccio Tesoro”

Torna “Faccio Tesoro”, il progetto multimediale lanciato lo scorso anno da Crif, interamente dedicato all’educazione finanziaria, pensato per fornire un set informativo concreto e facilmente fruibile, utile a creare una maggiore consapevolezza sui temi del credito e della gestione delle proprie finanze, favorendo la conoscenza dei concetti chiave, degli strumenti a disposizione e del loro utilizzo. “L’iniziativa, dopo il successo riscontrato dalla prima serie di video, 4,5 milioni di visualizzazioni in totale, tra sito dedicato e canale Youtube – si legge in una nota -, riprende in concomitanza con il Mese dell’educazione finanziaria 2020, con la pubblicazione di 18 nuovi video, i primi di una serie di ben 38 approfondimenti”.

Anche quest’anno sono stati realizzati con la collaborazione di Massimo Esposti e Paolo Zucca – giornalisti esperti di economia, risparmio e investimenti – che hanno contribuito ad approfondire temi di attualità che riguardano la casa, come ad esempio il Superbonus 110% e i mutui green, o la gestione delle proprie finanze, con i nuovi strumenti e tecnologie sviluppate dalle banche, o ancora le possibilità di investimento in fondi etici, con un occhio anche alle tematiche ambientali. I nuovi video vanno ad aggiungersi alle 6 sit-com focalizzate su alcune fasi della vita delle famiglie (la nascita di un figlio, l’ingresso nel mondo del lavoro, l’acquisto della casa o di un bene importante come l’auto, la gestione delle finanze familiari, ecc.) e ai 37 video di approfondimento già pubblicati nel 2019.