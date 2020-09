Diplomazia: il segretario di Stato Usa Pompeo visiterà la Comunità di Sant’Egidio

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, visiterà a Roma la Comunità di Sant’Egidio. A confermalo, oggi pomeriggio in un comunicato, la stessa Sant’Egidio. “Nel corso del suo soggiorno in Italia, alle 10 di giovedì 1° ottobre, il segretario di Stato Usa si recherà in visita alla Comunità di Sant’Egidio”, si legge nella nota stampa. Mike Pompeo, a Roma per una visita ufficiale, incontrerà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Anche in Vaticano avrà una serie di colloqui con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e l’arcivescovo Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.