Brasile: due sussidi da parte di organismi ecclesiali in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre

Organismi della Chiesa brasiliana in questi giorni mettono a disposizione dei cittadini due strumenti in vista delle elezioni amministrative di metà novembre: una prima pubblicazione è stata lanciata il 24 settembre sul sito web della sesta Settimana sociale brasiliana, un altro sussidio sarà presente dal 1° ottobre sul sito web del Consiglio nazionale dei laici del Brasile. L’idea di fondo è aiutare gli elettori e in particolare i cittadini a un processo di discernimento in vista della partecipazione al processo elettorale.

Il 15 novembre, primo turno delle elezioni, i brasiliani si recheranno alle urne per scegliere 5.568 sindaci e vice sindaci e 57.942 consiglieri, in tutto il Paese. La tornata elettorale riguarderà circa 147,9 milioni di elettori. Il secondo turno delle elezioni è previsto per il 29 novembre.

Il 24 settembre è stata resa disponibile la pubblicazione “Mobilitazione elettorale per la vita”, organizzata nell’ambito della sesta Settimana sociale brasiliana. Secondo il segretario esecutivo dell’iniziativa, Alessandra Miranda – si legge nel sito della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile -, lo strumento mira a “rafforzare la mobilitazione popolare per generare processi di formazione e sensibilizzazione sulle elezioni comunal”i. Il materiale porta anche elementi al dibattito sulla democrazia partecipativa e sull’accesso alla terra, alla casa e al lavoro, in relazione ai programmi elettorali.

Il 1° ottobre sarà presentato il materiale frutto di un’azione congiunta del Consiglio nazionale dei laici del Brasile, della Commissione brasiliana per la giustizia e la pace, del Centro nazionale per la fede e la politica “Dom Hélder Câmara”, del Centro di studi socio-politici della Pontificia Università cattolica Minas e dell’arcidiocesi di Belo Horizonte. Si tratterà di un vasto materiale di formazione, in cui è possibile trovare documenti, opuscoli e una serie di video.