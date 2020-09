Elezioni amministrative: Agrigento, confronto con i candidati a sindaco nell’oratorio della Divina Provvidenza

Si svolgerà, mercoledì 30 settembre, alle 18, nell’oratorio della parrocchia della Divina Provvidenza, in via Manzoni, ad Agrigento, il confronto con i candidati a sindaco della città, che hanno dato la loro adesione, promosso dalla comunità ecclesiale, in vista delle amministrative del 4 e 5 ottobre.

La platea sarà composta da rappresentanti delle parrocchie, muniti di pass. Non è previsto dibattito con il pubblico né dibattito tra i candidati; a loro saranno presentate delle domande – frutto del discernimento comunitario delle varie componenti ecclesiali – alle quali dovranno rispondere e presentare il loro programma a riguardo.

L’incontro si terrà nel rispetto delle norme che l’emergenza sanitaria impone.