Coronavirus Covid-19: Zampa (sottosegr. Salute), “bambini 0-18 il 2,2% dei casi totali, spesso asintomatici. Mortalità inferiore allo 0,5%”

L’età pediatrica (fascia di età 0-18 anni) “rappresenta una piccola proporzione del totale dei casi di Covid-19 accertati: al 14 luglio circa il 2.2% (5.318 casi su 243.316 casi totali)”. Lo ha detto oggi sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenendo di nuovo presso il dicastero alla presentazione del Position paper Aopi (Associazione ospedali pediatrici italiani) su epidemia da Sars-Cov-2 e specificità pediatrica. Richiamando alcuni dati del documento, Zampa ha detto che i dati preliminari provenienti dallo studio italiano di sieroprevalenza condotto dall’Istat mostrano, al 28 luglio, 6.887 casi di pazienti pediatrici positivi, il 2,8% di tutti i positivi. Nei bambini di età compresa fra 0 e 5 anni la sieroprevalenza è inferiore (1,3%)

L’età media dei pazienti Covid-19 in età pediatrica, “secondo uno studio europeo, è pari a 5 anni (dati di aprile), mentre uno studio italiano (febbraio-maggio) riporta un’età media pari a 11 anni”. Il 75% dei bambini affetti da Covid-19, ha aggiunto, “non presenta co-morbilità”. Elevato il tasso di ricovero ospedaliero (65%); il rischio di ricovero in terapia intensiva è maggiore nella coorte 2-6 anni. Zampa ha inoltre spiegato che in età pediatrica, ad oggi, la malattia si presenta più frequentemente in maniera asintomatica o paucisintomatica rispetto agli adulti ed alla popolazione anziana, con rare complicanze ed esito favorevole. Bassa, infine, la mortalità: inferiore allo 0.5%, comparata al 14% circa della popolazione generale.