Ue: “Europa, il cambio di paradigma”. Dialogo tra David Sassoli, Edgar Morin e Roberto Saviano

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si incontrerà il 6 luglio alle 15 in videoconferenza con il filosofo Edgar Morin e lo scrittore Roberto Saviano in occasione dell’evento “Europa, il cambio di paradigma”. L’incontro sarà il primo appuntamento di un ciclo di dialoghi pubblici – “Idee per un nuovo mondo” – promossi dal presidente del Parlamento Ue con filosofi, scrittori, economisti, esponenti della società civile europea, rappresentanti del mondo del lavoro. “L’obiettivo – spiega una nota – è quello di ragionare insieme sull’Europa post-Covid. Un’Europa più utile e più vicina ai suoi cittadini in un momento che richiede immaginazione, azione e coraggio politico per abbandonare le ricette del passato e affrontare le sfide del presente con strumenti nuovi”. L’incontro sarà moderato da Fabio Fazio. La videoconferenza potrà essere seguita sul web e sugli account Facebook e Twitter del presidente.