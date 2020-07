Libri: pubblicato “Missione che Passione!”. Mons. Russo (Cei), “missione è passione ed entusiasmo da vivere nel nome di Gesù”

“Una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. La missione è passione ed entusiasmo da vivere e, soprattutto, da donare”. Lo scrive mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, nella prefazione al libro di padre Vito Magno “Missione che passione! L’evangelizzazione nella Chiesa di Papa Francesco”, edito dalla Lev, che raccoglie le conversazioni radiofoniche dello stesso padre Magno, sacerdote rogazionista, direttore della rivista “Rogate Ergo”, andate in onda su Radio Vaticana Italia nell’estate e nell’autunno 2019. Il Papa, scrive ancora mons. Russo, ci ricorda che il vero missionario non smette mai di essere discepolo, “sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui”. “Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la passione”. “La storia dei discepoli in cammino verso Emmaus”, prosegue mons. Russo, “ci consegnano una sorta di identikit del missionario: il cammino e la strada ci riportano nella vitalità della storia, nell’oggi della persona umana, ma anche alle sofferenze e alle disuguaglianze che tanta gente continua a patire”. “Ma, nonostante tutto, continuano a ricordare l’anelito e l’impulso che la gioia del Vangelo imprimono alle nostre vite. In questo c’è quella dimensione interiore, spirituale, che dà forza a ogni nostra azione”, conclude il segretario generale della Cei.