Consiglio d’Europa: combattere il razzismo sistemico, webinar il 7 luglio con esperti di diversi Paesi

Foto www.coe.int

“La sfida del razzismo sistemico è ancora molto diffusa in Europa”. Su questo tema martedì 7 luglio la Direzione contro il razzismo (Ecri) del Consiglio d’Europa terrà un webinar che “analizzerà le strategie di successo e le azioni stimolanti per affrontare il razzismo sistemico e istituzionale, esaminerà l’efficacia degli strumenti e delle azioni del Consiglio d’Europa e porrà l’accento sulla necessità di rafforzare ulteriormente la loro applicazione negli Stati membri al fine di promuovere società tolleranti e inclusive”. Il webinar si svolgerà tra le 11 e le 12.30. La presidente dell’Ecri, Maria Daniela Marouda, modererà il webinar e i sei principali relatori saranno: Jeroen Schokkenbroek, direttore della divisione antidiscriminazione, Consiglio d’Europa; Karen Taylor, presidente della Rete europea contro il razzismo; Margareta Matache, istruttrice e direttrice del Programma per i rom, Università di Harvard; Domenica Ghidei Biidu, vicepresidente Ecri; David Martín Abánades, ispettore di polizia locale, Servizio di polizia Fuenlabrada, Spagna; Momodou Malcolm Jallow, membro del parlamento svedese, relatore generale sulla lotta contro il razzismo e l’intolleranza per l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.