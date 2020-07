Papa Francesco: nuove nomine di membri e consultori del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani

Papa Francesco ha annoverato tra i membri del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani il card. Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, e i monsignori Mario Grech, vescovo emerito di Gozo e pro-segretario generale del Sinodo dei vescovi, Paulo Cezar Costa, vescovo di São Carlos, Paul Rouhana, vescovo titolare di Antarado e ausiliare di Joubbé, Sarba e Jounieh dei Maroniti, e Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa.

Il Papa ha annoverato tra i consultori del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani i monsignori Giacomo Morandi, arcivescovo titolare di Cerveteri e segretario della Congregazione per la Dottrina della fede, e Giorgio Demetrio Gallaro, vescovo emerito di Piana degli Albanesi e segretario della Congregazione per le Chiese orientali.