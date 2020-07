Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata ai primi cristiani nella città di Roma

Roma: cuore della cristianità. Nella prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda su Rai Due, domani, domenica 5 luglio, alle 9.15, la conduttrice Eva Crosetta guiderà i telespettatori tra quei luoghi della Capitale che conservano la memoria dei primi cristiani e tramandano l’eredità della fede. Lo farà in compagnia di don Walter Insero, direttore dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, dal chiostro della basilica di San Giovanni in Laterano. Il viaggio del programma di Vito Sidoti inizierà dalle catacombe di San Sebastiano, luogo legato alla memoria dei santi Pietro e Paolo, luogo di silenzio, di tradizione, riempito dalla voce del martire che proclamò la sua fede cristiana a Diocleziano. A fare da guida, Fabrizio Bisconti e mons. Pasquale Iacobone, entrambi della Pontificia Commissione di Archeologia sacra. L’itinerario proseguirà verso il carcere mamertino, all’interno del Foro romano, prigione dei santi Pietro e Paolo; poi, al complesso monumentale di San Paolo Fuori le Mura, alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della cristianità.