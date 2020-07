Fondazione Ente dello spettacolo: Castiglione Cinema 2020 – RdC. Oggi Lillo & Greg e il talk sui Borghi più belli. Ieri Ambra Angiolini e Terence Hill

Nelle foto, Ambra Angiolini, Terence Hill e mons. Milani (foto https://www.entespettacolo.org/)

Prosegue in giornata a Castiglione del Lago (Perugia), il festival Castiglione Cinema – RdC incontra, che ha preso avvio ieri. Alle 15, presso il Ristorante La Cantina, Oscar di Montigny, direttore marketing di Banca Mediolanum, presenta il suo nuovo libro “Gratitudine”. Alle 18, appuntamento al Giardino Pomarancio con “I magnifici set: i borghi più belli d’Italia”. Alle 19, sempre al Giardino Caffè Pomarancio, Lillo & Greg protagonisti del talk “Manifesto per una fiera inadeguatezza”. Alla fine dell’incontro, condotto da Valerio Sammarco (critico e giornalista) ed Efisio Mulas (conduttore di Hollywood Party), i due attori riceveranno il Premio Castiglione Cinema 2020 – RdC incontra. E, alle 21, appuntamento all’Arena della Rocca medievale con la proiezione di “D.N.A. – Decisamente non adatti”, il loro primo film da registi. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social della Fondazione Ente dello spettacolo. E, su MYmovies, alle 21.30, in esclusiva per gli spettatori della sala virtuale, prosegue l’omaggio a Terence Hill con il film “Renegade – Un osso troppo duro”.

Nella prima giornata, ieri, il festival organizzato dalla Fondazione Ente dello spettacolo in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago, ha avuto un’apertura straordinaria, con una notevole affluenza di pubblico nonostante le precarie condizioni meteorologiche, “che conferma – secondo un comunicato – l’affetto del pubblico nei confronti di una rassegna ‘a misura d’uomo’, quest’anno realizzata in un’edizione speciale, dedicata a emozionanti storie di ripartenza”. Oltre quattrocento partecipanti, principalmente docenti, hanno preso parte al webinar dedicato a “Strumenti e metodi sull’utilizzo del cinema a scuola”. L’attrice Ambra Angiolini è stata poi protagonista di un incontro moderato da Federico Pontiggia, ripercorrendo le tappe della sua carriera. “Il mondo del cinema non era prioritario in fase di emergenza Covid”, ha dichiarato Ambra Angiolini. “Adesso stiamo aspettando dalla politica investimenti per la cultura e per tutti i lavoratori dello spettacolo”.

Angiolini ha ricevuto da mons. Davide Milani il Premio Castiglione Cinema RdC incontra, “gioiosa testimonianza di un dialogo non banale, affettivo e riconoscente con il pubblico”. Nella stessa giornata si è tenuto un incontro con l’attore Terence Hill. Incalzato dalle domande di Massimo Bernardini (giornalista), il popolare attore ha svelato retroscena e curiosità legate alla sua lunga carriera. Mons. Milani ha consegnato a Terence Hill il Premio Castiglione Cinema RdC incontra, per “aver saputo, come pochi altri, coltivare l’arte della reinvenzione”.