Diocesi: Fermo, morto mons. Angelo Fagiani. 77 anni, era vescovo emerito di Camerino-San Severino Marche

È mancato questa mattina, a 77 anni, mons. Angelo Fagiani, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino Marche. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Fermo in una nota nella quale ricorda che mons. Fagiani, “don Angelo per chi lo ha conosciuto, risiedeva ormai da diversi anni presso la casa del clero del seminario arcivescovile di Fermo”.

Nato a Monterubbiano (Ap), arcidiocesi di Fermo, il 18 aprile 1943, Fagiani era stato ordinato presbitero il 13 marzo 1967. Eletto alla sede arcivescovile di Camerino-San Severino Marche il 14 aprile 1997, venne consacrato vescovo il 31 maggio 1997. Dal l 3 settembre 2007 era diventato vescovo emerito.

Fagiani, sottolineano dalla diocesi di Fermo, “oltre che in tutte le persone che lo hanno conosciuto, lascia un vuoto particolare nella comunità del seminario e della Casa del clero, insieme a una indelebile traccia fatta di umiltà e amorevolezza nelle persone che in questi anni lo hanno costantemente assistito con premura e affetto: operatori socio-sanitari, suore e personale laico”.

Le esequie si svolgeranno in cattedrale, a Fermo, lunedì 6 luglio alle 10.