Parlamento Ue: la cancelliera tedesca Merkel in plenaria. Confronto su risposta alla crisi, Brexit, clima, digitalizzazione

Foto SIR/UE

Ennesima sessione plenaria dell’Europarlamento, la prossima settimana, in versione web: dall’8 al 10 luglio l’Eurocamera si riunisce per affrontare una molteplicità di argomenti a partire dalla risposta al Covid, quindi il bilancio pluriennale, la strategia sanitaria su scala europea, il “pacchetto mobilità”, Green Deal e decarbonizzazione. In agenda figurano per mercoledì 8 luglio pomeriggio, una discussione fra gli eurodeputati e la cancelliera tedesca Angela Merkel sulla strategia e gli obiettivi principali della presidenza semestrale tedesca del Consiglio dei ministri Ue. Angela Merkel sarà dunque presente in Plenaria di Bruxelles, il suo primo viaggio all’estero dallo scoppio della pandemia, e si rivolgerà all’aula verso le 14.15. Seguiranno gli interventi della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dei leader dei gruppi politici del Parlamento. All’insegna del motto “Insieme per la ripresa dell’Europa”, il lavoro della presidenza tedesca del Consiglio si concentrerà sulla ripresa economica dopo la pandemia Covid-19 e sull’intermediazione di un accordo sul Piano di ripresa e sul prossimo bilancio a lungo termine (Qfp) dell’Ue. Una volta che i leader europei avranno trovato un terreno comune sul prossimo Qfp, si potranno avviare i negoziati con il Parlamento. I deputati devono infatti dare il loro consenso al bilancio.

Oltre a superare le conseguenze della pandemia, la presidenza tedesca è pronta ad agevolare i termini delle relazioni future tra Ue e Regno Unito e intensificare i negoziati sul cambiamento climatico, la digitalizzazione e il ruolo dell’Europa nel mondo.