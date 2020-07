Ue: Commissione investe un miliardo in progetti innovativi nel campo delle tecnologie pulite

La Commissione europea ha pubblicato il primo invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo per l’innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, finanziato con i proventi della vendita all’asta di quote del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue. Il Fondo per l’innovazione “finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio”, spiega un comunicato di Bruxelles. Il Fondo “darà impulso alla ripresa verde attraverso la creazione di posti di lavoro locali e adeguati alle esigenze future, preparando il terreno per la neutralità climatica e rafforzando la leadership tecnologica europea su scala mondiale”. Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha dichiarato: “L’invito a presentare proposte arriva al momento giusto. L’Ue investirà un miliardo di euro in progetti promettenti e maturi per il mercato, quali l’idrogeno pulito o altre soluzioni a basse emissioni di carbonio per industrie ad alta intensità energetica come l’acciaio, il cemento e i prodotti chimici”. L’Ue sosterrà inoltre “lo stoccaggio dell’energia, le soluzioni di rete e la cattura e lo stoccaggio del carbonio”.

Nel periodo 2020-2030, il Fondo per l’innovazione erogherà circa 10 miliardi, provenienti dalla vendita all’asta di quote nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue. Il primo invito a presentare proposte permetterà di erogare finanziamenti per 1 miliardo “a progetti di grande portata sulle tecnologie pulite per contribuire a sormontare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su vasta scala”. “Per i progetti promettenti ma non ancora maturi per il mercato è previsto un bilancio separato di 8 milioni per l’assistenza allo sviluppo dei progetti”. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 29 ottobre 2020. Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate sul Eu Funding and Tenders portal (portale delle opportunità di finanziamento e di appalto), sul quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso.