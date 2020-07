Diocesi: Caritas Udine, proposta di volontariato estivo per giovani over 14. Presentazione il 10 luglio

Dedicata ai giovani dai 14 in su, la Caritas diocesana di Udine ha ideato una proposta estiva di volontariato per i mesi di luglio e agosto. “Sarà l’occasione per fare un’esperienza – insieme ad altri coetanei e coetanee – a contatto con le fragilità del territorio, ma anche con i percorsi di riscatto sociale che la Caritas mette in campo”, si legge nella presentazione dell’iniziativa che intende essere anche “un modo per conoscere da vicino persone provenienti da tutto il mondo e confrontarsi così in prima persona con il tema delle migrazioni. Non solo ci si potrà misurare con se stessi ed affinare alcune abilità importanti per il proprio futuro come il lavorare e crescere in gruppo e l’imparare ad organizzare il proprio tempo”. Per saperne di più, venerdì 10 luglio alle 14.30 al Centro di aggregazione di via Rivis 15, a Udine, si terrà un evento di presentazione. Per informazioni e adesioni è possibile e consigliato scrivere un email a fgerin@diocesiudine.it.