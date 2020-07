“A Sua Immagine”: puntate 4 e 5 luglio. Tra arte e fede, palazzo Doria Pamphilj. Speciale turismo religioso con Paolo Rumiz e il Vangelo con fra Randazzo

Prosegue il viaggio tra arte, bellezza e fede di “A Sua Immagine” su Rai Uno. Nel primo fine settimana di luglio la conduttrice Lorena Bianchetti visiterà Palazzo Doria Pamphilj; ancora, speciale talk domenicale dedicato al turismo religioso con Paolo Rumiz, Gaia Ferrara e don Giovanni Biallo. Infine, spazio al commento del Vangelo con fra Daniele Randazzo. “A Sua Immagine” è un programma firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, frutto della collaborazione tra Rai e Conferenza episcopale italiana.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 4 luglio alle 16.45 su Rai Uno “A Sua Immagine” ci condurrà alla scoperta di Palazzo Doria Pamphilj, storica residenza di cardinali nel cuore di Roma, che ha vissuto una stagione di grande impulso artistico sotto il pontificato di Innocenzo X. Tra gli artisti che impreziosiscono Palazzo Doria Pamphilj ci sono Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Bernini, Domenichino o Velázquez. Alle 17.05 “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana fra Daniele Randazzo è in Toscana, a Calenzano, con Marco Bartoletti, imprenditore e leader mondiale nella produzione di oggetti per l’alta moda; Marco Bartoletti dirige un’azienda inclusiva, che valorizza la professionalità di persone con disabilità.

Al tema del turismo religioso è dedicata la puntata talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 5 luglio alle 10.30 in diretta su Rai Uno. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti si confrontano Paolo Rumiz (viaggiatore e scrittore), Gaia Ferrara (presidente Ad Limina Petri) e don Giovanni Biallo (Centro pastorale Opera romana pellegrinaggi). Nel corso della puntata approfondimenti dedicati ai Cammini di Santa Barbara in Sardegna, al santuario delle Cappelle di Laino Borgo (Cosenza) e alla basilica di San Miniato al Monte di Firenze.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dalla chiesa Santa Maria in Campitelli (Roma), per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Conclude l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle 12 dell’Angelus di Papa Francesco, in collegamento con piazza San Pietro.