Libri: pubblicato “Missione che Passione!”. P. Magno (rogazionista), “missione è passione per Gesù Cristo e la gente”

“Appare necessario ridefinire il rapporto tra la Chiesa e la sua missione, come pure rinnovare i percorsi della missione, se si vuole che il messaggio evangelico arrivi a tutti”. È il tema del nuovo libro di padre Vito Magno dal titolo “Missione che passione! L’evangelizzazione nella Chiesa di Papa Francesco”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, in libreria da pochi giorni. Il volume raccoglie le conversazioni radiofoniche di padre Magno, andate in onda su Radio Vaticana Italia nell’estate e nell’autunno 2019. Sono presenti i dialoghi con Rino Fisichella, Bernardo Cervellera, Mario Delpini, Vincenzo Paglia, Armando Matteo, Guzman Carriquiry Lecour, Giulio Albanese, Paolo Ruffini, Stefano Zamagni, Francesco Soddu, Chiara Amirante, Marco Impagliazzo, Eraldo Affinati, Giuseppe Pizzoli, il Patriarca ecumenico Bartolomeo I.

Il libro propone numerose frasi del Papa sul significato della missione, commentate da esperti in diversi ambiti della pastorale come la città, la famiglia, i consacrati, i media, il lavoro, la solidarietà, la cultura e l’ecumenismo. Il mondo globalizzato crea oggi nuove esigenze, soprattutto quelle che Vangelo e culture si incontrino muovendo da valori condivisi e che il proselitismo, di un’epoca passata, lasci il posto alla testimonianza della santità. La Chiesa, scrive p. Magno citando il Papa, “cresce infatti per attrazione e per testimonianza”.