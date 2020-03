Coronavirus Covid-19: i vescovi Pizziolo (Vittorio Veneto) e Tomasi (Treviso) ringraziano gli operatori sanitari

“Voi svolgete un servizio importantissimo per il bene di tutti, con il vostro lavoro: tutti insieme siete impegnati per garantire cure e assistenza ai cittadini che ne hanno bisogno. È così anche in tempi più normali”. Lo scrivono mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, e mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, in una lettera a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, sull’emergenza Coronavirus. “In questo periodo di impegno collettivo per bloccare la diffusione del contagio, però, state aumentando ancora la vostra dedizione, il vostro generoso impegno. Ve ne siamo grati. Ne siamo sinceramente ammirati. Sappiamo che andate al di là di quanto dovuto, nessuno di voi si sta risparmiando, siete davvero con tutto il cuore a servizio dei più deboli, degli ammalati, degli anziani”. Dai due vescovi, oltre il ringraziamento, la preghiera “per voi e per le vostre famiglie”. “Solidali con voi ci impegniamo a tenere quei comportamenti che possano essere utili contro la diffusione del Coronavirus”. “Vogliamo che sappiate che non siete soli, e che il vostro impegno ci rende meno soli”.