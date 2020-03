Coronavirus Covid-19: Conte, “disponibili a valutare eventuali misure più restrittive” per Lombardia o altre Regioni

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Rispetto ad introdurre misure più restrittive per la Lombardia e le Regioni che lo dovessero chiedere “come governo non c’è nessuna chiusura verso eventuali misure più restrittive”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi a fianco dei ministri Gualtieri e Catalfo.

“Ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste e le indicazioni, ovviamente motivandole. Siamo in attesa di ricevere le richieste della Regione Lombardia”, ha spiegato il premier, aggiungendo che “siamo disponibili a seguire le richieste, l’evolversi del contagio e quindi della curva epidemiologica”. Conte ha invitato però tutti, nel contesto del dibattito pubblico, “a procedere con grande attenzione e senso di responsabilità. Abbiamo l’obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini, perché rispetto a tanti altri interessi anche di rango costituzionale che sono in gioco questo è sicuramente quello prioritario”. “Non affidiamoci a delle istante e reazioni emotive”, ha ammonito il premier ricordando che “abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci deve guidare”.