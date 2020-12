Ue-Regno Unito: firmato nuovo trattato commerciale. Michel, “importantissimo aprire un nuovo capitolo nei rapporti”

Photo SIR/UE

“L’accordo che abbiamo firmato oggi è il risultato di mesi di intensi negoziati durante i quali l’Unione europea ha dimostrato un livello di unità mai sperimentata prima. Si tratta di un patto commerciale equilibrato che protegge gli interessi fondamentali della Ue e garantisce stabilità per cittadini e imprese”. Con queste parole Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, annuncia questa mattina di aver firmato, insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il nuovo trattato commerciale tra Ue e Regno Unito che riceverà, tra qualche ora, l’approvazione del parlamento di Westminster.

Il trattato, lungo duemila pagine, verrà trasportato, attraverso la Manica, in un aereo della “Raf”, l’avazione britannica, perché il premier Boris Johnson lo possa firmare a Downing street in attesa che venga poi ratificato dal Parlamento europeo una volta che la Gran Bretagna avrà lasciato il mercato unico domani notte.

“Su questioni importanti l’Unione europea è pronta a lavorare fianco a fianco con il Regno Unito in settori come il cambiamento climatico, in attesa della Cop 26 di Glasgow, e sulla risposta globale alla pandemia. Sulla politica estera cercheremo cooperazione su questioni specifiche che riguardano i nostri valori e interessi condivisi”, si legge ancora nel comunicato con il quale Charles Michel dice che è oggi “importantissimo per la Ue e il Regno Unito aprire un nuovo capitolo nei loro rapporti”.