Terremoto in Croazia: diocesi Trieste, “offerte delle messe di domenica prossima devolute alla diocesi di Sisak per gli interventi più urgenti”

La “più profonda vicinanza ai propri confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e religiose e a tutta la popolazione colpita da questi dolorosi eventi”. La esprime l’arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, unitamente alla diocesi tergestina, in relazione ai ripetuti e distruttivi terremoti che hanno investito la vicina Repubblica di Croazia ed in particolare alcune zone della diocesi di Sisak. “Quale segno di immediata e concreta disponibilità – si legge in una nota della Curia – l’arcivescovo ha disposto che tutte le offerte che verranno raccolte durante le messe nelle chiese della diocesi in occasione del giornata del 1° gennaio 2021, tradizionalmente dedicata al dono della pace, siano devolute alla diocesi di Sisak per gli interventi più urgenti, mentre pone sotto il manto di Maria Santissima Madre di Dio tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità, chiedendo per ciascuno la grazia della speranza”.