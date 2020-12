Coronavirus Covid-19: Regno Unito, l’Mhra approva vaccino prodotto da Oxford e AstraZeneca

L’ente regolatore dei farmaci britannico, l’“Mhra” ha approvato il vaccino prodotto dall’Università di Oxford con la collaborazione di AstraZeneca e del laboratorio scientifico della Irbm di Pomezia Terme e le prime dosi verranno distribuite, nel Regno Unito, già a partire da lunedì. La buona notizia arriva mentre la crisi pandemia rischia di sfuggire di controllo. I contagi hanno raggiunto la cifra record di 53.135, la più alta da quando sono stati avviati i tamponi, e i morti sono 414, il dato peggiore dalla scorsa primavera. Secondo il quotidiano “Guardian” il sistema sanitario rischia il collasso e gli ospedali potranno presto trovarsi a dover selezionare quali pazienti hanno diritto di entrare in terapia intensiva. Gli scienziati, anche quelli del comitato di esperti “Sage”, i consulenti del governo, chiedono un nuovo lockdown nazionale e che le scuole, che dovrebbero riaprire la prossima settimana, vengano tenute chiuse per un altro mese. Questo pomeriggio il ministro della Sanità, Matt Hancock, potrebbe annunciare un nuovo livello 5 di restrizioni più severe nel quale sarebbe proibito uscire di casa se non per la spesa e la passeggiata. Verrebbero chiuse le chiese aperte, in questo momento, anche nella zona 4, proibiti matrimoni e funerali. Sempre questo pomeriggio due terzi della Gran Bretagna potrebbero essere trasferiti nella zona 4, quella nella quale si trovano Londra e il sud est che prevede la chiusura di tutti i negozi non essenziali.