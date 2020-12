Diocesi: don Stanizzo (Caritas Lamezia Terme), “in aumento le povertà ma anche la generosità di aziende, gruppi e singoli”

“La solidarietà non conosce confini e vacanze”. Lo afferma la Caritas diocesana di Lamezia Terme in una nota nella quale spiega che “in questi giorni, infatti, sono stati numerosi i gruppi di volontari che hanno offerto parte del loro tempo alla Caritas diocesana per rendere un servizio nei confronti di chi è meno fortunato e si trova in difficoltà”.

“In questo periodo particolarmente difficile – ha dichiarato il direttore della Caritas, don Fabio Stanizzo –, che ha visto anche aumentare le povertà con un incremento di richieste, abbiamo registrato tanta solidarietà da parte di aziende che hanno offerto viveri e da parte di gruppi e/o di singoli cittadini che si sono fatti prossimi con chi è meno fortunato e che noi ringraziamo”. “Si tratta di gesti importati – ha proseguito – che assumono una rilevanza particolare anche per il momento di difficoltà che si registra nel mondo”.

Oltre al Rotary club, sono state numerose le aziende che hanno rifornito le dispense della Caritas diocesana aderenti all’“Associazione culturale enogastronomia revolution”: Azienda agricola Agria di Lamezia Terme; Masseria i Risi di Lamezia Terme; Apicoltura Galati di Curinga; Panificio Pascuzzo di Parenti (Cs); chef Luca Caligiuri, “osteria degli artisti” di Lamezia Terme; panificio Enzo Torcasio di Lamezia Terme; Caffè Campisi di Lamezia Terme.