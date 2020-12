Coronavirus Covid-19: Adria-Rovigo, il vescovo Pavanello positivo dopo un secondo tampone

“Mons. Pierantonio Pavanello, dopo un secondo tampone di controllo, continua a essere positivo al Covid-19 e pertanto permane in isolamento presso la sua residenza in vescovado”. Lo comunica la diocesi di Adria-Rovigo in una nota. Le condizioni di salute del presule sono “in fase di progressivo miglioramento, proseguendo la convalescenza dopo che nei giorni scorsi era stato riscontrato un principio di polmonite bilaterale, fortunatamente non grave”. “Le terapie farmacologiche stanno facendo effetto. Per ovvi motivi tutte le attività e gli impegni previsti sono sospesi fino a data da destinarsi”.

Dal vescovo un “grazie” alle tante persone che in questo periodo gli hanno espresso vicinanza e partecipazione. Esprime “viva riconoscenza” in particolare per quanti hanno pregato per la sua guarigione. Desidera far giungere la sua condivisione e la sua preghiera a tutti gli ammalati, a chi è in isolamento e a “quanti piangono i loro cari, strappati ai loro affetti da questa terribile epidemia”.