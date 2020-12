Diocesi: Arezzo, morta suor Rosalba Sacchi. Diresse la Caritas diocesana dal 1997 al 2010. Il vescovo Fontana, “ha speso in mezzo ai poveri gran parte della vita”

“La Chiesa diocesana di Arezzo affida al Signore l’anima benedetta di suor Rosalba Sacchi che ha raggiunto la Gerusalemme del Cielo”. Lo annuncia il vescovo di Arezzo-Cortota-San Sepolcro, mons. Riccardo Fontana, in una nota. “Mentre chiediamo suffragi per la degna figlia di San Vincenzo de’ Paoli, che ha speso in mezzo ai poveri del nostro territorio gran parte della sua vita, invochiamo dal Signore il premio eterno per la sua serva fedele a cui questa diocesi deve gratitudine per il prezioso servizio reso quale direttore della Caritas diocesana dal 1997 al 2010”, prosegue il vescovo che rivolge “alla famiglia religiosa alla quale appartenne e a quella naturale, nella nativa Terrossola, il più forte cordoglio e l’assicurazione della preghiera”.