Servizio civile: Misericordie, 3mila posti disponibili. C’è tempo fino all’8 febbraio per presentare domanda

“Tremila posti, per vivere un’esperienza unica e conoscere da vicino il mondo delle Misericordie”. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia segnala che “è stato emesso già da qualche giorno dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale, il bando per il Servizio civile che coinvolgerà i giovani dai 18 ai 28 anni desiderosi di donare parte del proprio tempo per mettersi a servizio degli altri”. Il numero dei posti a disposizione, 3.000 (sui 39.538 totali), è “il più alto di sempre per quanto riguarda le Misericordie ed è un’importante opportunità per moltissimi ragazzi, visto che saranno dislocati quasi in tutta Italia, da nord a sud. Gli ambiti di azione saranno: emergenza, protezione civile, servizi sociali. Come consuetudine tanti saranno gli enti che offriranno queste opportunità fra loro, oltre alle Misericordie Italiane, anche gli aderenti alla rete Misericordia e solidarietà. “Ricordiamo – spiegano le Misericordie in una nota – che i ragazzi saranno inseriti nei progetti realizzati dall’Ufficio Servizio civile nazionale della Confederazione e già approvati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale. I requisiti per partecipare, entro l’8 febbraio, possono essere consultati sul sito giovani2030.gov.it; su www.misericordie.it è possibile presentare domanda ed avere informazioni specifiche sui progetti delle Misericordie.